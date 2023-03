5 bodyguard talupan sa Degamo murder: Posibleng kasabwat ng mastermind – Remulla

Dapat imbestigahan ang mga pulis na nagsisilbing bodyguard ni dating Negros Oriental Go­vernor Rodel Degamo dahil sa posibleng kasabwat sila ng mastermind, ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla.

“Sa anim na naka-detail kay Gov. Degamo, isa lang pumasok noong araw na ‘yon,” wika ni Remulla sa radio program Exe­cutive Session sa DZRH nitong Sabado, Marso 11.

“May limang hindi pumasok. dapat imbestigahan ‘yon,” dagdag ng kalihim.

Pinuna rin ni Remulla ang umano’y “failure of intelligence” ng Philippine National Police Region 7 regional command.

Matatandaang sinibak ang buong puwersa ng PNP sa Bayawan, Negros Oriental matapos ang pamamaslang kay Degamo.

Si Degamo ay pinatay ng armadong kalalakihan sa kanyang bahay sa bayan ng Pamplona, Negros Oriental noong Marso 4. Nasawi rin ang 8 katao sa loob ng compound.

Nakikipagpulong noon si Degamo sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) nang pagbabarilin ito ng mga suspek.

Kinatigan ni Senador JV Ejercito ang hakbang ni Remulla na imbestigahan ang mga bodyguard ni Degamo dahil posibleng kasabwat sila ng mastermind.

“These 5 should be investigated for conspiring with the mastermind,” giit ni Ejercito. “Hindi ito nagkataon.”

Dalawa sa apat na nasakoteng suspek ang nagsabing si Negros Oriental Rep. Arnolfo “Arnie” Teves ang nag-utos sa kanila para ipapatay si Degamo. Itinanggi na ito ng abogado ni Teves.