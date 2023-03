Tuhod ‘aalog-alog’! June Mar Fajardo ekis sa PBA All-Star Game

LAST minute ay nag-pass si June Mar Fajardo sa PBA All-Star Game sa Passi City, Iloilo sa Linggo.

Pambulabog sana ng Team Japeth sa gitna si Fajardo pero umatras ang 6-foot-10 center dahil sa knee injury na nakuha sa kampanya ng San Miguel sa EASL Champions Week sa Osaka.

Pero hindi nababahala si Japeth Aguilar kahit nalagasan ang team. Aniya, laging may Plans B at C ang coach nilang si Tim Cone.

“Laging may baon si coach Tim,” bida ni Aguilar.

Biyernes lang sumunod sa Iloilo si Cone, ngayong araw ay bibigyan ng mabilisang instruction ang Team Japeth.

Ngayong araw din mag-eensayo ang Team Scottie sa City of Passi Arena.

Nabuo sa Team Japeth sina Jamie Malonzo, RR Pogoy, Chris Newsome, Raymond Almazan, Paul Lee. Hindi rin maglalaro si Aguilar.

Sa Team Scottie sina CJ Perez, Calvin Abueva, Robert Bolick, Arvin Tolentino, Kevin Alas, Jayson Castro. (Vladi Eduarte)