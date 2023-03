Recto inusisa huhugutan ng P9 trilyon infra project

Dapat umanong maging malinaw kung saan kukunin ang panggastos sa 194 high-impact project ng Marcos administration na nagkakahalaga ng P9 trilyon.

Ayon kay House Deputy Speaker at Batangas Rep. Ralph Recto kapag isinapubliko na ang mga proyekto dapat ay nakalakip dito kung saan kukunin ang panggastos.

“Uutangin ba ‘yan or galing internal revenues through the budget? Ano ba ang debt component ng bawat isa? ODA o commercial loan?” tanong ni Recto. “If it is via any of the accepted PPP modes, what would be the government guarantee and the contingent liability?”

Sinabi ni Recto na hindi dapat mapalitan ang saya ng bansa sa pagtatayo ng mga kinakailangang imprastraktura ng lungkot dahil sa laki ng utang na kailangang bayaran.

Dagdag pa nito, “Ang ating dapat ipamana ay magandang proyekto at hindi mabigat na utang.” (Billy Begas)