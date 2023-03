Parang pinagpraktisan lang! Mary Rhose Dapol, Perpetual mabilisang dinispatsa Beda

GINAROTE ng University of Perpetual Help ang San Beda University 25-12, 25-20, 25-23, sa 98th NCAA women’s volleyball tournament kahapon sa San Andres Sports Center sa Maynila.

Bumida si Mary Rhose Dapol ng 20 points at 10 digs para sa Lady Altas, habang tig-11 naman sina Shai Omipon at Winnie Bedaña.

Bagaman dinomina ng Perpetual ang first set, hindi sila agad nakaporma sa second at nakatikim ng kalamangan ang San Beda, ngunit masyadong matibay ang atake nina Manipon at Dapol para hayaang makalusot ang karibal.

May 5-1 record na ang Lady Altas para solohin ang second spot, habang nasa bingit ng elimination ang San Beda na may 1-5 kartadam (Cyreel Zarate)