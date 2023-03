Pagbuo ng kumpiyansa sa kabataang babae

Ipinagdiriwang pa rin natin ang buwan ng kababaihan. Sa katunayan, noong Miyerkules, March 08, ay nagbigay kami, katuwang ang Senate Gender and Development department at Tiktok Philippines, ng parangal sa mga babaeng tiktokers. Kasama diyan sina Janina Vela, Bea Fabregas at Gaia Poly. Nakakatuwa sila kasi ramdam mo na sobrang empowered sila at talagang may kumpyansa. Kahit ang mga nanalong pambato mula sa Senado ay talagang hindi papakabog at ang host ng event na si Ayn Bernos.

Napaisip ako, ang ganda-ganda siguro ng ating mundo kung lahat ng mga kababaihan ay ganoon kalakas ang kumpyansa sa sarili. At sa tingin ko malaki ang papel natin bilang mga magulang para magkaroon sila ng espasyo para maging empowered at maging confident. Sa speech ni Janina Vela, pinasalamatan niya ang kanyang mommy sa suporta sa kanya bilang socio-political vlogger.

Kapag daw may anak na babae, sabi nila, parang balik-bayad daw yun. Pero ayokong tingnan ito na parang isang sumpa. Oo, mahirap dahil lantad sila sa maraming banta ng harassment, diskriminasyon, at panghuhusga, pero tingnan natin na isa itong pribilehiyo, isang pagkakataon na baguhin ang mundo sa pamamagitan ng pagpapalaki sa kanila na may kumpyansa.

Ako mismo ay mama ng tatlong wonderful women. At ang dami kong natutunan sa higit dalawang dekada ng pagiging mama sa kanila. Isa na diyan ay kung gusto natin silang lumaking may kumpyansa, importanteng engganyuhin natin silang mangarap at tuparin ang mga ito.

Kapag nararamdaman nila na hinahayaan natin sila to take up space sa lipunan, maging doktor, guro, abogado, artist, o ano pa mang gusto nila pagtanda, inilalabas natin sila sa kahon kung saan sila pinipilit na ilagay ng lipunan. Malaking bagay din na bigyan natin sila ng boses.

Kami ng mga anak ko ay bukas ang aming komunikasyon at siguro mas napagtibay ang samahan namin sa kabila pagkawala sa amin ng kanilang papa. Sa ganitong paraan, kaya nilang ipagtanggol ang mga sarili responsibly, na nananatili ang respeto at paggalang sa iba.

Dapat magsilbi rin tayong role model sa kanila. Isa na siguro ito sa mga nakakaproud moments ko bilang isang mama. Nakikita ko na lumaki silang may paggalang sa karapatan at kapakanan ng parehong mga sektor na aking sinusuportahan. Nakakataba ng puso na makita silang kasama ko sa aking mga laban.

Higit sa lahat, iparamdam natin na mahal na mahal natin sila. Aapaw ang kumpyansa, lakas ng loob at pagpapahalaga sa sarili ng bawat babae kung ang pundasyon nito ay pag-ibig. Dahil dito, hindi na lang siguro sina Janina, Bea, Gaia at Ayn ang magkakaroon ng kumpyansa kundi ang buong henerasyong susunod sa kanila. ###