Martin ‘tinabla’ si KZ

Kaloka lang na kahit si Martin Nievera ang naghatid kay KZ Tandingan sa altar noong kasal nito, hindi nagdalawang-isip si coach Martin na gamitin ang kanyang kapangyarihan na i-block ang kapwa coach na si KZ, matapos bumilib sa isang young artist mula Olongapo sa second weekend ng blind auditions sa ‘The Voice Kids’.

Pinahanga ng 10-taon gulang na si Kai Marmento sina Martin at KZ sa pag-awit niya ng ‘Hesus’, pero nawalan ng pagkakataon si KZ na hikayatin si Kai na sumali sa kanyang team dahil ginamit ni Martin ang block button para makuha si Kai.

“Sorry, anak. We have the same type. The competition is stiff. I knew you were going to press [the button]. I know you so well,” sabi ni Martin kay KZ.

“Tama na po. Huwag na po kayong mag-explain. Nasaktan na ang dapat masaktan,” pabirong sagot ni KZ kay Martin na tinuturing niya na tatay sa showbiz.

Sa panayam sa ‘TV Patrol’, binahagi nina Martin at KZ kung gaano na kalayo ang narating nila mula sa pagiging mentor at mentee.

“Parang 10 years ago, coach siya sa sinalihan ko. Ngayon, magkasama na kaming coach,” sabi ni KZ.

Bilib naman si Martin sa kanyang anak-anakan na si KZ na ngayon ay kapwa coach niya.

“I am very proud of KZ because it took me 40 years to sit on the red seat. It only took her 10 years to get on the same seat right beside me,” kuwento ni Martin.

Bukod kay Kai, nadagdag din sa MarTeam si John David Centeno (10 y.o.) ng Rizal.

Ang kapatid ni John na si Honey Centeno (8 y.o.) naman ay pinili si coach KZ. Ang iba pang bagong miyembro ng Team Supreme ay sina Xai Martinez (12 y.o.) ng Caloocan City, Kreya Morta (12 y.o.) ng Cebu, at Luke Daniel dela Cruz (11 y.o.) ng Benguet.

Samantala, bahagi na ng Kamp Kawayan ni coach Bamboo sina Princess Canete (12 y.o.) ng Rizal at Chaelna Magnaye (10 y.o.) ng Batangas.

Sinong ‘The Voice Kids’ young artists na naman ang sunod na magpapabilib kina coach Bamboo, KZ, at Martin sa blind auditions? Abangan sa ‘The Voice Kids’, kung saan pangarap ang puhanan at boses ng bulilit ang labanan, tuwing weekend sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, at iWant¬TFC tuwing 7 pm at sa TV5 (tuwing Sabado 7:00pm, tuwing Linggo at 9:00pm).