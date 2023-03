Kapit sa patalim

Pumutok sa social media nitong mga nakaraang araw ang isyu tungkol sa isang kuwento na nilabas sa programang Kapuso Mo, Jessica Soho (KMJS). Ukol ito sa isang estudyante sa senior high school na nangangalang “Bea,” na ayon sa naratiba ng KMJS, ay nangongolekta ng K-Pop merchandise, at para mapondohan ang hilig na ito, ay nagnakaw ng mahigit P2 milyon sa negosyo ng kanyang pamilya. Pinalabas din ng kuwento sa KMJS na umabot ng ganitong halaga ang ninakaw ni Bea dahil ang mga K-Pop photocards na kanyang kinukolekta ay may halaga mula P15,000-P50,000 bawat isa.

Nabulabog ang komunidad ng mga K-Pop fans at collectors nang lumabas ang kuwentong ito ng KMJS. Ayon ng marami sa kanila, ginawa silang target ng KMJS dahil sa maling impormasyon na inilabas tungkol sa tunay na halaga ng mga photocards na ito. Hindi daw totoo na may halagang P50,000 ang mga photocards, at makabibili ka daw ng ilan ng mas mababa pa sa sandaang piso. Pero dahil sinabi ng KMJS na libu-libo ang halaga nito, nagiging target daw sila ng nakawan at harassment batay sa maling akala na mamahalin lahat ang mga photocard na ito.

Masidhi namang itinatanggi ng KMJS ang mga akusasyong ito. Naglabas pa ang programa ng pahayag kung saan sinasabi nila na ayon sa pulisya, wala daw naisusumbong na kaso ng pagnanakaw ng K-Pop merchandise.

Maaaring itinatanong natin sa ating mga sarili – ano ba ang pake natin sa kuwentong ito? Kung hindi naman tayo fan ng K-Pop, o kolektor ng photocards, o matapat na tagasubaybay ng KMJS, ano ang koneksyon ng kaguluhang ito sa ating buhay?

Ang isang mahalagang leksyong maaari nating mapulot sa pangyayaring ito ay gaano kabilis magkaepekto ang pagkalat ng maling impormasyon sa panahon ngayon. Dahil sa simpleng maling akala na lahat ng K-Pop photocard ay umaabot sa halagang P50,000 bawat isa, nalagay sa peligro ang isang buong komunidad nat dati’y nananahimik lang.

Totoo man o hindi na may aktwal nang nakawan na naganap, ang hindi maitatanggi ay ang takot ng mga kolektor na dahil sa maling balita na kumalat, maaari ngayon silang maging target ng mga may masamang balak.

Paalala muli ito sa ating lahat na sa panahon ng social media – kung saan ang balita, totoo man o hindi, ay napakabilis kumalat, kailangan tayong maging mas maingat sa ating mga ihinahayag, sinasabi, o shinashare sa iba. Sa kabilang banda, kailangan din nating maging mas mapanuri sa mga nakikita o nababasa natin, lalo na sa social media platforms tulad ng Facebook, YouTube, o TikTok.

Ang pangalawang mas malungkot na realisasyon sa pangyayaring ito ay kung gaano karami na ang ating mga kababayan na, dahil sa hirap ng buhay, ay matutukso sa inaakalang mataas na halaga ng kahit simpleng photocard.

Marami tayong pinagdaanang paghihirap ng mga nakaraang buwan. Patuloy ang pagtaas ng presyo. Marami pa rin ang walang maayos at marangal na trabaho.

At sa ganitong sitwasyon, hindi mahirap intindihin kung bakit maraming maeengganyo na agawin na lang ang isang maliit na bagay na iniisip nilang may halagang lagpas pa sa ilang buwang suweldo para sa nakararami. Hindi rin mahirap intindihin kung bakit marami ang madaling maniniwala na ganoon nga ang tunay na halaga ng mga photocard na ito.

Ang nababalot ng dilim, uhaw na uhaw para sa konting liwanag. Ang nagdurusa, kakapit kahit sa patalim.