Hirit na leave extension ni Teves, tablado kay Romualdez

Tinabla ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang hiling ni Negros Oriental Rep. Arnie Teves na mabigyan siya ng isang linggong leave extension matapos na mapaso na ang kanyang travel authority noong Marso 9.

Napaulat na si Teves, na ang pangalan ay nakakaladkad sa brutal na pagpatay kay Negros Oriental Gov. Ruel Degamo at siyam na iba pa noong nakaraang linggo, ay nasa Estados Unidos.

“Rep. Arnie Teves has asked for a leave extension but I advised him to come back the country as soon as possible,” ani Speaker Romualdez.

“His travel outside the country beyond March 9 is no longer authorized by the House of Representatives. Therefore, his only option is to come home,” dagdag pa ng pinuno ng Kamara de Representantes.

“Makabubuti na ring umuwi na si Cong. Arnie para harapin ang pagkakadawit ng pangalan ng kanilang pamilya sa pagkamatay ni Gov. Roel Degamo,” aniya pa.

“We all want to hear his side of the story. Maraming buhay ang nawala maliban kay Gov. Degamo,” pahayag pa ng mambabatas mula sa Leyte.

“Umamin na ang mga nahuling salarin sa partisipasyon nila sa krimen at hindi titigil ang pamahalaan para kilalanin at panagutin ang mga nasa likod ng brutal na krimeng ito,” pagtiyak pa niya.