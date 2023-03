Heart Paris home tour inaabangan

Paris home tour vlog’ naman ang request ngayon ng mga netizen at followers ni Heart Evangelista na gawin ng misis ni Senator Chiz Escudero.

Marami kasi ang naaliw kay Heart nang i-post niya ang video habang nagsa-shopping ng gamit sa bahay at artificial plant na binili at talagang bitbit ito habang naglalakad sa street ng Paris.

Sinabay na pala ni Heart ang makeover ng kanyang bagong place sa Paris sa kanyang fashion life.

Sabi ni Heart sa kanyang Instagram story, mahirap daw talaga, pero, happy siya sa kinalabasan.

“The struggle is real but definitely satisfying. Decorating and fixing a home is one of my favorite thing to do.”

Ang bongga talaga ni Heart na may dalawang buhay — her life here in ‘Pinas and in Paris.