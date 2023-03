Greenpeace suportado eco- friendly transpo

Suportado ng Greenpeace Philippines ang paglipat mula sa mga tradisyonal na transportasyon tungo sa mas eco-friendly na moda ngunit iginiit nilang mas kailangan nitong maging inklusibo at isentro sa kapakanan ng nakararami.

Sa isang pahayag ng organisasyon, isinaad ng grupo na dapat umanong tiyakin ng gobyerno na nakonsulta nito ang lahat ng sektor na maaapektuhan sa nakatakdang modernisasyon.

“We support the goal of providing safe, secure, efficient, eco-friendly, and cost-effective modes of transportation for people. But this transition should be inclusive, equitale, and people-oriented,” sabi ni Greenpeace Philippines campaigner, Rhea Jane Mallari.

Ito’y binanggit ni Mallari sa gitna ng isyu ng Jeepney Modernization Program kung saan dapat umanong pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang iba pang isyu tungkol sa pagpapababa ng carbon dioxide emission ng mga sasakyan at pagsasaayos ng mga imprastraktura para sa ‘green traffic.’

Una nang inilabas ng gobyerno ang Executive Order No. 12 series of 2023 noong Enero kung saan ibinaba ang taripa para sa mga electric vehicle at mga piyesa nito upang mahikayat ang paggamit ng mga EVs upang mapababa ang carbon emission ng bansa.

Sa ilalim ng EO, tanging ang mga electric motorcycles lamang ang hindi pinababa ang buwis kung saan mayroon pa ring 30 porsiyentong taripa ang mga ito.

“It’s about people moving around safely while reducing emissions and keeping environmental impact low—through green spaces, wider lanes for walking and cycling, and better mass transport systems,” dagdag pa ng campaigner.

“The transition toward a better environment and better cities should be just, and in the service of the people, in which no one is left behind,” pagtatapos nito.

Iminumungkahi ng iba’t ibang grupo ang paggamit sa mga electric vehicle upang mabawasan ang carbon emission ng bansa dahil pinakasanhi umano ang tradisyunal na transportasiyon ng air pollution at iba pang isyu na kaugnay ng global warming.

Hawak naman ng mga motorsiklo ang pinakamaraming bilang ng mga motorista sa bansa matapos makapagtala ang Land Transportation Office ng nasa walong milyong motorsiklo ang nakarehistro sa ahenisya.

Samantala, ipinapanawagan rin naman ng mga think-tank, eco-business group, at mga environmental group ang pagpababa ng taripa para sa mga emotorcycles upang mabawasan ang carbon emission ng bansa.