Digong kilala killer ni Degamo

Mula sa kanyang tahimik na pagreretiro sa pulitika, muling gumawa ng ingay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pasabog nito na kilala niya ang nagpaligpit kay Negros Oriental Governor Roel Degamo.

Sa isang panayam ng SMNI, tinumbok ng dating Pangulo na ‘political vendetta’ ang tanging motibo sa pagpatay sa 56-anyos na gobernador na ikinadamay ng siyam na iba pa.

“It’s a political vendetta – killing your opponent or going crazy because you lost in an election or in a protest before Comelec and you were ousted,” ayon kay Duterte.

“You are ousted, you’re out of work and you become desperate. These are the things we are seeing now,” dagdag pa ng dating Pangulo na isa ring abogado.

Matatandaang iprinoklama ng Commission on Elections (Comelec) noong Oktubre ng nakaraang taon si Degamo bilang tunay na nanalo sa idinaos na May 9, 2022 elections dahilan para ipawalang-bisa ang proklamasyon at pababain sa puwesto ang kalaban niya na si Pryde Henry Teves, kapatid ni Rep. Arnolfo Teves Jr. na pumalit sa kanya bilang kinatawan ng ikatlong distrito ng Negros Oriental.

Samantala, sinalakay ng mga tauhan ng Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) ang mga bahay ni Teves sa lalawigan kahapon ng umaga.

Nakuha sa isinagawang raid sa bahay ni Teves sa Purok 4, Barangay Poblacion, Basay, Negros Oriental ang isang granada, isang calibedr .45 na baril, dalawang .40 caliber pistol at magazines, isang rifle scope at mga bala ng caliber.40 at caliber.45.

Nasa Amerika pa ang kongresista para sa kanyang stem cell treatment. (Edwin Balasa)