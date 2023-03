Buhay pa sa korona! Alex Eala, Justina Mikulskyte nagliliyab ang tambalan

Hindi nagpaapekto si 2022 US Open Junior champion Alexandra “Alex “ Eala sa nalasap na kabiguan sa second-round singles upang makabawi sa doubles quarterfinals kasama si Justina Mikulskyte ng Lithuania upang itala ang upset win sa W60 Trnava 2nd Empire Women’s Indoor Tennis Tournament sa Trnava, Slovakia.

Nakipagbakbakan ng husto ang Globe ambassador at Rafa Nadal Academy scholar na si Eala at kakamping si Mikulskyte kontra No. 4 seed na sina Vivian Heisen at Julia Lohoff ng Germany, 7-5, 6-4, sa TC Empire indoor hard court Huwebes.

Sinandigan nina Eala at Mikulskyte ang service break matapos na magtabla ang unang set sa iskor na 5-5, bago ibinagsak ng Pilipinang kampeon ang matulis na drop shot para makuha ang pampanalong set point.

Sa 5-5, sina Eala at Mikulskyte ay nahuli sa deuce at nakakuha ng service break.

Ipinagpatuloy nila ang pagsilbi sa unang set, 7-5, sa kanilang ikalawang set point.

Sunod na makakalaban nina Sina Eala at Mikulskyte ang top seed na pareha nina Alicia Barnett at Olivia Nicholls ng Great Britain sa semis. (Lito Oredo)