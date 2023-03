Bela palaban sa mga basher

Lumabas ang pangil ni Bela Padilla nang bakbakan niya ang mga pumupuna sa kan¬yang mga photo at video post sa kanyang mga social media account.

Nilinaw ni Bela ang tungkol sa mga naunang komento ng mga basher sa kanyang mga post. Ipinapalagay kasi ng mga nagkomento na may sariling team ang aktres para kunan ang kanyang mga trips ganap sa kung saan-saan.

Sa isa sa mga latest post ni Bela sa kanyang Instagram, ikinuwento niya ang pagiging solo sa pagpunta sa Bohol.

Aniya, “Yesterday, I took a flight to Bohol, flew us in 20 minutes early and I started my adventures at 11am.”

Pinutakti ni Bela ng pinagsama-samang videos at photo clips ang kanyang post para ipakita ang kanyang excitement sa bakasyon na ‘yon.

Sa mahabang caption, ipinaliwanag ni Bela na mga ‘stranger’ ang kumukuha ng kanyang mga video at photos kapag nagso-solo travel siya, gaya ng mga tour guide, staff ng hotel at ibang mga kakilala niyang nakikita sa lugar na pinupuntahan.

Mga ‘stranger’ din ang kumukuha ng larawan nilang dalawa ng kasintahan niyang si Norman kapag nagta-travel silang dalawa, kundi man sila-sila mismo ang nagpo-photo shoot sa isa’t isa.

“Minsan mema na lang talaga. Which is sad,” sabi pa ni Bela.

Ikinuwento rin niyang 13 years old pa lang siya ay solo na siyang bumibiyahe patungong Bankok para bisitahin ang kanyang foreigner na tatay.

Hindi pa rin pinaligtas si Bela ng ibang mga netizen sa sinabi niyang ito at kinontra ng ilan at sinabing delikado ang ginagawa niya.

Well…