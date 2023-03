Beauty na-violate ang values dahil sa love

Sobrang grateful ni Beauty Gonzalez at paulit-ulit pang sinasabi na, “Ngayon po, masasabi kong Kapuso na ako kasi, nakapag-guest na ako sa Magpakailanman or almost Kapuso na, kasi marami pa rin akong GMA shows na hindi pa napagge-guest-an.”

Si Beauty ang bida sa episode na ‘Takas sa Impyerno’ ng ‘MPK’ ngayong gabi bilang misis na kinulong mismo ng asawa niya.

Sa totoong buhay, inamin niya na may pagkaka¬taon din na na-allow niya ang isang lalaki na somehow, ma-violate siya.

“Yes, it happened to me,” pag-amin niya. “It happened to me in the past but I compromised a little bit but not everything about me. Not my values or kung ano ‘yung binigay sa akin ng family ko na structure ng pagkatao ko, hindi naman umabot sa gano’n.

“But yes, I did compromise a little bit kasi minsan nadadaig ‘yung values na binigay sa akin ng magulang ko kapag in-love ka. And dasal talaga.

“Even too much na talaga, enough is enough. Darating talaga sa point na gano’n. Pero grateful ako na ‘yung values ko, medyo strong and that is what I want to pass to my daughter.”

Sakto rin ang kuwento ng ‘MPK’ bilang selebrasyon ng International Women’s Month.