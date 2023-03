Babala ng GAB! Magsasamantala sa mga atleta lagot kay Chairman Richard Clarin

BIGYAN ng sapat na seguridad ang mga atletang Pinoy laban sa mga mapagsamantala ang prayoridad ng bagong liderato sa Games and Amusements Board (GAB).

Iginiit ni GAB Chairman Atty. Richard Clarin ang tatlong adbokasiya ng ahensiya – promote, professionalize, and protect.

“The mandate of GAB is to promote professional sports, not just boxing, but all sports. Regardless if the sports is lucrative or not, trabaho po natin na mapangasiwaan ng tama at naaayon sa batas ang lahat ng pro sports tulad ng chess, billiards at e-sports. Mula sa supervision, dinagdagan natin ng support by creating program na makapagbibigay kaginhawaan para sa lahat lalo na iyung mga boxers na walang mga laban o naghihintay na magkaroon ng laban siyempre, kailangan ng mga iyan ng training to keep them in top shape,” pahayag ni Clarin sa Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) ‘Usapang Sports’ nitong Huwebes sa PSC Conference Room sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex (RMSC) sa Malate, Manila.

“Yung programa natin basta may lisensiya ng GAB makakakuha ng 10% discount sa lahat ng Go Hotels sa bansa, may 15% naman sa mga partner restaurants, habang iyung mga gustong gumamit ng gym lalo na iyung mga boxer natin na walang mga laban ay patuloy pa ring makapag-ensayo na hindi na kailangang pang magbayad.”

Sa aspeto ng pagiging propesyunal, plano ni Clarin na ibatay ang rules and regulation sa ipinapatupad ng iba’t ibang professional body tulad ng World Boxing Council, World Boxing Association at International Boxing Federation.

“Gawin nating international ang guidelines. Isasaillim din natin sa financial literacy program ang ating mga atleta para sa ganoon ay matutunan nilang maisaayos ang paghawak sa pera. Marami kasi one-day millionaire,” pahayag ni Clarin sa programa na itinataguyod ng Philippine Sports Commission at Behrouz Persian Cuisine.

Nagbabala naman si Clarin sa mga magtatangkang promoters, matchmakers, managers o grupo na manloloko at mang-aabuso sa atleta na haharapin nila ang ngitngit ng GAB at sisiguraduhing mabubura sila sa mundo ng professional sports.

“May kapangyarihan ang GAB na bawiin ang mga lisensiya at talagang blacklisted sa atin ‘yang mga lalabag sa batas. Kaya panawagan ko sa lahat, magsumbong kayo sa GAB kung kayo ang naloko, samantalahin ninyong abogado ang inyong chairman at paparusahan natin ang mga abusado,” sambit ni Clarin, isang corporate lawyer.

“Para mas madaling maunawaan ipapatagalog na rin natin iyung mga kontrata nang sa ganoon walang agam-agam ang ating mga boxers,” aniya. (Abante Sports)