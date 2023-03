Anyare po lodi? William Morrison ekis sa national athletics team

NABAWASAN ng isang potensiyal na gintong medalya ang delegasyon ng Pilipinas sa nalalapit na ika-32 edisyon ng Southeast Asian Games sa Cambodia matapos alisin sa national athletics team ang nagtatanggol na kampeon sa men’s shoput na si Filipino-American William Morrison.

“Cool perfect. Just got kicked off the team as well,” sabi lamang ni Morrison,kasalukuyang record holder sa shot put event sa SEA Games matapos nitong mapanatili ang titulo sa itinalang 18.14 metro noong Mayo 15, 2021 sa Hanoi, Vietnam SEA Games.

Hawak din ni Morrison ang national shot put record na 20.40m na itinala nito noong Hunyo 22, 2019 sa pagsali nito sa Bloomington High Performance meet.

Hindi naman idinetalye ng dating US NCAA athlete mula Indiana University at unang iniuwi ang men’s shot put gold medal sa 30th SEA Games sa New Clark City Athletics Stadium kung bakit ito inalis bilang miyembro ng Philippine Athletics Track and Field Association (Patafa). (Lito Oredo)