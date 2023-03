AllTV babasagin ang katahimikan sa issue kay Willie

Sa Martes ay may pa-presscon ang AllTV para sa bagong business show na ‘Negosyo Goals by Mr. Freeze’.

Isang blocktime show ito at nangangahulugang iba ang producer at hindi AllTV, pero balitang dara¬ting sa nasabing presscon si Ms. Maribeth Tolentino na presidente ng Advanced Media Broadcasting System (AMBS), ang kompanya ng new Channel 2.

“Ang alam ko, dara¬ting doon si Ma’am Maribeth. Siguro naman kung may magtatanong, may ready answer na siya,” tsika ng taong tinanong namin kung magbibigay na ba ng official statement ang AllTV tungkol sa kinasapitan ng show ni Willie Revillame, ang ‘Wowowin’, pati na rin ang ‘M.O.Ms. (Mhies On a Mission) nina Ruffa Gutierrez, Ciara Sotto, at Mariel Rodriguez-Padilla, at ang ‘Toni’ ni Toni Gonzaga, na naka-‘pause’ muna.

Ayaw namang pangunahan ng source namin ang kanilang presidente sa pagkukuwento kung kailan nga ba magre-resume ang mga show na ‘yon, o kung kinausap na ba ng AllTV management si Willie.

Bawal daw kasing maging ma-Marites sila.

“Sabi kasi, we should deal it (the controversies) in a corporate way. Bawal basta magkukuwento. About Willie, si Ma’am Maribeth na lang ang dapat tanungin.

“Pero ang alam ko, ‘yung mga studio sa Star Mall (EDSA corner Shaw Boulevard, Madaluyong City), tuloy naman ang constructions,” sabi na lang ng taong kinausap namin.

Well, tama nga naman na huwag maging Marites ang mga taga-AllTV at mas magandang ang big bosses na lang nila ang magbigay ng official statement tungkol sa mga plano nila.

Samantala, nabanggit na rin lang ang blocktime show na ‘Negosyo Goals by Mr. Freeze’, kinumpirma ng source namin na napakarami pang blocktimers na papasok sa AllTV.

Open naman daw kasi ang new Channel 2 sa mga gustong mag-blocktime sa kanila dahil ina¬ayos pa rin ang kanilang signal para lalong lumakas ang kanilang TV network.

“Yes, mara¬ming shows na iba ang mga producer. Maraming blocktime shows na papasok dahil open naman ang AllTV sa mga ‘yon. Siyempre, income rin naman para sa network kapag maraming bumili ng airtime,” sabi pa ng aming kausap.

At ang pag-aayos daw ng kanilang signal para lumakas pa ay ginagawa na at sa katunayan, tama raw ang sinabi ng isang source namin na mula sa ABS-CBN ang mga taong gumagawa no’n.

“Oo, karamihan talaga ng mga gumagawa no’n, dating mga taga-ABS-CBN. Ang daming taga-Kapamilya Network na nasa AllTV na!” pagtatapos ng -aming kausap.

Naku, sana nga mapaganda na agad ang signal ng AllTV para magtuloy-tuloy na sa pag-arangkada ang new Channel 2, huh!