3 umambus kay Lanao Gov. Adiong timbog

Naaresto ng pulisya ang tatlo sa mga suspek sa pananambang sa convoy ni Lanao del Sur Governor Mamintal “Bombit” Alonto Adiong Jr. sa bayan ng Kalilangan, Bukidnon kahapon ng madaling-araw.

Kinilala ang mga nadakip na suspek na sina Palawan Salem Macalbo, 34 anyos, miyembro ng Ganadawli Group, Nagac Dimatangkil Baratomo, 38 anyos at Amirodin Dimantingkal, 29 anyos, pawang mga residente ng Sitio Pamotolon, Kalilangan, Bukidnon.

Sa ulat ng Police Regional Office (PRO) 10, dinakip ang mga suspek matapos magsagawa ng operasyon ang mga awtoridad kontra sa mga wanted na kriminal sa Sitio Panamsamon, Ninoy Aquino, Kalilangan bandang alas-4:30 ng umaga. May warrant of arrest ang mga ito para sa mga kasong murder at frustrated murder sa ibat-ibang korte sa Marawi City.

Nakuha sa kanila ang isang M16 armalite rifle, granada, magazine at mga bala ng nasabing baril.

Ayon sa PRO 10, kabilang ang tatlo sa mga umambus sa grupo ni Adiong na ikinasugat nito at ikinasawi ng apat nitong kasama, tatlo rito ay police escort ng opisyal, noong Pebrero 17 sa Kalilangan, Bukidnon.

Nasa kustodiya na ng Kalilangan Municipal Police Station (MPS) ang mga suspek.(Edwin Balasa)