Zubiri panic sa bantang kudeta: Boring ‘pag wala – Lacson

Mali ang diskarte ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa pagharap ng isyu hinggil sa bantang kudeta sa Senado.

Imbes na kumalma, ipinakita ni Zubiri sa publiko ang pagkapikon sa isyu na indikasyon na nagpa-panic ito sa report na gusto na itong palitan ng Malacañang.

Ayon sa dating Senate president na ayaw magpabanggit ng pangalan, normal lang naman na magkaroon ng tsismis sa isyu ng pagpapalit ng liderato sa Senado kaya’t hindi na ito dapat pinapatulan ni Zubiri.

“He knows it. Kahit sino pang maupo diyan, lagi may rumors na magkakaroon ng kudeta o change in leadership. It’s normal. Hindi na niya dapat pinapatulan ang mga ganyan,” sabi ng dating lider ng Senado nang makausap ng Abante.

“Dapat tinatawanan na lang niya o i-deny na lang niya,” payo pa niya kay Zubiri.

Paalala pa ng dating opisyal ng Senado, dapat isaisip ni Zubiri na walang ‘forever’ sa Senate presidency dahil ano mang oras ay kaya siyang palitan sa posisyon.

“He should always remember na hindi forever, hindi panghabambuhay ang position niya diyan,” saad pa ng dating lider ng Senado. “Kung may 13 votes pwede siyang mapalitan.”

Maging si dating Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson, nagkomento rin hinggil sa isyu ng coup plot sa Senado.

“Imagine a Senate without occasional rumors of leadership change. That’s the ultimate boredom,” tweet ni Lacson.

Una rito, itinanggi ni Zubiri ang lumabas na artikulo sa Politiko.com.ph, na may namumuong pagpapalit ng liderato sa Senado dahil sa alegasyon na mababang output mula nang maupo sila bilang Senate president noong Hulyo 2022.

Noong 2013, tinawag ni Senador Aquilino ‘Koko’ Pimentel III si Zubiri bilang “fake senator”. “Zubiri is the face of dagdag-bawas and other insidious and malevolent forms of electoral fraud in this country. He is one good reason why some of our people completely distrust elections and politicians.” (Dindo Matining)

Matatandaang may bahid ng pandaraya ang pagkapanalo ni Zubiri sa kanyang first term bilang senador. Taong 2011, dineklara ng Senate Electoral Tribunal na mayroong dagdag-bawas sa bilangan ng boto sa 2,658 polling precinct sa Mindanao na noo’y kinuwestiyon ni Aquilino Pimentel III, ang 13th placer sa 2007 senatorial elections.

Nagbitiw sa pwesto si Zubiri matapos lumutang ang matibay na ebidensya ng electoral fraud. August 2011 ay pormal na naupo bilang senador si Pimentel, na napag-alamang abante ng 258,166 boton kay Zubiri.