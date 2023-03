Tiwala lang sa taas! Kanser, umatras kay Selina Alas

Ibinahagi ng courtside reporter na si Selina Dagdag-Alas ang kaniyang cancer journey sa Instagram! Nadeklara siyang ‘cancer-free’ noong 2022 isang taon matapos niyang ma diagnose. Ang sikreto niya? Matinding paniniwala kay God!

Ikinasal si Selina kay PBA star Kevin Alas noong 2021. Inanunsyo naman ang pagbubuntis niya ilang buwan lang pagkatapos nilang mag-isang dibdib. Lingid sa kaalaman ng mga fans, may matinding twist sa fairytale wedding ng dalawa.

Sa isang routine checkup, napag-alaman ng mga doktor na nakunan si Selina. Bukod pa rito, may mga bakas ng kanser na nakita sa kaniyang matres. Sa loob ng ilang linggo, kinumpirma ng mga spesyalistang mayroon siyang Gestational Trophoblastic Neoplasia (GTN) – isang klase ng tumor na tumutubo habang nagbubuntis ang isang babae.

“I remembered walking out the first specialist clinic, and I just fell into Kevin’s arms and repeatedly cried, ‘Help me, God,’” kwento niya.

Agad naramdaman ni Selina ang matinding epekto ng sakit at chemotherapy drugs.

“I also needed to stay in a very dark room because methotrexate, my chemo drug, was incompatible with sunlight,” sabi ng reporter.

Sa kabila ng hirap na pinagdaraanan, lalong lumakas ang pananalig ni Selina sa diyos. Ayon sa kaniya, ginabayan siya ni Lord para mairaos ang laban sa kanser..

“Looking back, I honestly don’t know how I got through it—si God lang talaga. But, as I mentioned, I remember feeling weak and nauseous for the most part,” kwento niya sa IG fans.

Bukod sa chemotherapy, nagsimula ring mag-take ng supplements at organic products ang sportscaster – partikular na an JC Organic Barley.

“I started taking this green juice as often as possible, and thankfully, I felt it make a difference in my body,” aniya. “Praise God, we did the re-test the following day, and all of a sudden, my lungs were clear. So my cancer was staged to 1.”

Ayon sa ilang pag-aaral, may muscle-building at immune-strengthening properties ang JC Organic Barley. Ayon sa ilang testimonya, bumaba ang kanilang blood sugar at kolesterol matapos uminom ng green juice na ito.

Laking pasalamat din daw niya na matatag ang paniniwala niya sa panginoon. Ayon kay Dagdag – Alas, dama niya raw ang presensiya ni Lord sa kabila ng mga pagsubok na kaniyang kinaharap.

“With God, I have learned there are no plan Bs. This is His plan A, and He has it all under control. You can rest and trust in Him,” kwento niya.

