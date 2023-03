Teves nginuso sa Negros Masaker

Si 3rd District Rep. Arnolfo Teves umano ang tinutukoy na ‘Very Important Person’ na nag-utos sa mga naarestong suspek para ipaligpit si Negros Oriental Governor Roel Degamo.

Walang gatol na pinangalanan ng isa sa mga suspek si Teves bilang mastermind sa krimen na ikinasawi ng 56-anyos na gobernador at walong iba pa.

Ayon sa suspek, una silang kinuha ni Teves para maging VIP security nito.

Kalaunan ay inutusan umano sila ng kongresista na patayin ang isang drug lord sa lalawigan pero hindi nila alam na si Degamo na pala ang target ng assassination plot nito.

Alam aniya nila na nanganganib ngayon ang kanilang buhay dahil maimpluwensya at makapangyarihang tao ang nasa likod ng krimen.

Samantala, hindi pa kinukumpirma ng pulisya ang isiniwalat ng suspek dahil iniimbestigahan pa ang kaso.

Kabilang ang ‘kumantang’ suspek sa apat na dating sundalo na nadakip ng pulisya sa hot pursuit operation.

Kinilala ang mga ito na sina Joric Labrador, 50 anyos, dating miyembro ng Mechanized Infantry Battalion ng 4ID; Joven Aber, 42 anyos, dating miyembro ng Light Reaction Battalion at bihasa sa counter terrorism; Benjie Rodriguez, 45 anyos, dating nakatalaga sa 35th Infantry Battalion at isa pang hindi pinangalanan ng pulisya.

Samantala, bumuo ang Armed Forces of the Philippines (AFP) ng counter intelligence unit na magmo-monitor sa mga aktibo at dating sundalo para masigurong hindi sila masasangkot sa kaso o krimen.

Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na iniutos ni Army chief Lieutenant General Romeo Brawner Jr. ang intensified monitoring para makagawa agad ng hakbang upang hindi magamit ng mga sundalo ang kanilang skill na natutunan sa loob ng organisasyon sa krimen.

Ang state troops na kinabibilangan ng Army, Navy at Air Force ay nasa mahigpit na aniyang monitoring lalo ang mga miyembro na may mga kaso o naka-AWOL (absent without official leave) (Edwin Balasa/Catherine Reyes).