Team ‘Pinas plantsado partisipasyon sa SEAG

PLANTSADO na ang lahat para sa maayos na partisipasyon ng Team Philippines sa nalalapit na 32nd Southeast Asian Games na gagawin sa unang pagkakataon sa Cambodia sa Mayo 6-17, ayon kay Chief of Mission Chito Loyzaga.

“All preparations are in place. Aside sa malillit na problema lalo na mga technical handbook which is understandable dahil first time ng Cambodia mag-host ng SEA Games, maayos na ang lahat. We already submitted the entry by numbers, then the entry by names deadline is on Saturday (March 11). Hopefully, makumpleto natin ang lahat, although may ilang mga sports association like swimming na may internal dispute ang katatapos pa lang ng tryouts,” pahayag ni Loyzaga, pangulo rin ng baseball federation, sa kanyang pagbisita sa Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) ‘Usapang Sports’ Huwebes sa PSC Conference Room sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Maynila.

“With close coordination with the Philippine Sports Commission, iyung allowances, mga request namin for training and competition uniforms, approved na. Sa hosting naman, actually, halos lahat ng member country, naguguluhan dahil maraming pagbabago but we have to understand the fact na bagito ang Cambodia sa hosting, but as we go on naayos naman. Iyung mga hinihingi namin lalo na sa wi-fi sa Athletes Village para sa communication naibigay naman nila,” ayon pa kay Loyzaga sa lingguhang sports forum na itinataguyod ng Philippine Sports Commission at Behrouz Persian Cuisine.

Mahigit sa 1,300 ang kabuuang miyembro ng Team Philippines batay sa entry by number na isinumite ng Philippine Olympic Committee (POC), ngunit iginiit ni Loyzaga na mababago pa ito bunsod ng mga naganap na pagbabago sa dami ng events na ibinigay ng host sa bawat sports, gayundin ang pagbusara sa ilang events na nilaro sa Vietnam sa nakalipas na taon. (Abante Sports)