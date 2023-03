San Beda 3X3 team kakatawan sa Rizal

KAKATAWAN para sa Lalawigan ng Rizal ang San Beda University 3×3 squad para sa STCAA 2023 kung saan lalaban sila patungong Palarong Pambasa kung sinong koponan ang mananalo dito.

Pinangugunahan ng 1-2 punch na sina Joseph Ples at Andre Herrera kasama sina Dustin Bathan at Sean Garcia na pawang mga 13 at 14-anyos lang na lalaban sa mga 18-taong gulang.

Pero hindi naging sagabal ang edad para sa San Beda na mga manlalaro dahil sa ipinakita nilang husay sa depensa at dedikasyon.

***

Binabati ko ang Microsmith Technology System-Elite sa kanilang pangatlong kampeonato, pinakahuli ang korona sa MILCU Gotskills laban sa Mighty Warriors.

Nanguna si team captain at finals MVP Irus Chua, kasama sina Loy Jugo, Andre Herrera, Khen Atienza, Guillan Quines, Justine Elduayan, Aries Borja, Louie Rosales, Kevin Frogoso, Kyn Vicente, Kiolo Alpuerto at Thirdy Urbano.

Para sa Mighty Warriors naman ay si Shaun Haw na bumanat sa 3-point area.

Nagapapsalamat ang team ng Microsmith Technology System-Elite sa walang sawang suporta ng team owner na si Sir Joseph Chua at kanilang mga coach na sina Jay Cruz, Judah Villamor at John Akindeli.

***

Wine-welcome ng AMA Online PBA D-League Team ang asistant coach na sina Dalz Reyes at Kentz White upang makatulong sa darating na liga kung saan ito ang liga na patungo sa PBA.

Patuloy ang tryout ng AMA Online PBA D-League Team tuwing M-W-F ng 12noon sa AMA University gym sa Project 8 sa Quezon City.