Rabiya kuripot!

Naging sobrang maingat na raw sa kanyang kinikita sa showbiz si Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo.

Natuto na raw siyang ma¬ging kuripot dahil alam niyang hindi magiging permanente ang buhay niya sa showbiz at ayaw niyang bumalik sa dati ang buhay nila.

Ayon sa ‘TiktoClock’ host, “I’m very sigurista. Siguro dahil panganay ako at nanggaling ako sa walang-wala. So, sa lahat ng bagay at trabaho na ginagawa ko, I make sure na secured ‘yung future ko at ng pamilya ko. So now, habang blessed pa talaga ako with my work sa hosting and, hopefully, may matutuloy na teleserye, I just want to save as much as I can. Takot ako buma¬lik kami sa time na nangungutang, walang makain, napuputulan ng kuryente.”

Kahit afford na raw ni Rabiya ang mamuhay ng bongga, hindi raw niya naging ugali ang gumastos nang sobra-sobra dahil mas gusto niyang ilaan ang mga kinikita sa isang negosyo na makaka¬tulong sa kanyang pamilya.

“I’m looking for investments na po. Pero hindi ko basta ipagkakatiwala ang mga kinikita ko. Pag-aaralan ko pa rin lahat. Kasi, nakikita ko rin na sa showbiz, today gusto ka, pero tomorrow hindi. Siguro po mas natatakot ako noon. I need to sacrifice a lot of things para ma-secure ko ‘yung single Mom ko kasi wala rin po siyang work. ‘Yung kapatid ko, konti lang din ang kinikita niya bilang physical therapist sa bansang ‘to.”

Unang naging ma¬laking investment ni Rabiya ay ang bahay at lupa sa isang subdivision sa Iloilo. Regalo raw iyon ni Rabiya sa kanyang ina na ma¬laki ang sinakripisyo bilang isang single parent.

“Nu’ng binigay ko na kay Mama medyo naging emotional na ako. Sabi ko na wala nang kukuha nito sa amin. So, noong nakuha na namin, nag-ikot kami ni Jeric (Gonzales) sa subdivision. Kasi kailangan na rin ng Mama ko na makalipat. Dati, ‘yung ni¬rerentahan naming place, sa labas nag-lalaba, naghuhugas ng pinggan, so nakikita ng mga kapitbahay. Naaawa rin ako kay Mama kasi nag-iigib din siya ng tubig sa poso.”

Dito nga raw sa Manila ay maliit na condo lang ang nirerentahan ni Rabiya. Para makatipid, namamalengke raw siya para mag¬luto kesa sa um-order ng pagkain.

“‘Yung lifestyle ko rito sa Manila, simple lang din. Kahit artista na po ako, I make sure na everything is budgeted,” sey pa ni Rabiya.

Anthony palaban sa ‘Ang Huling El Bimbo’

Nagsimula nang mag-rehearsal ang Kapuso Pop Rocker at ‘The Clash’ season 1 contestant Anthony Rosaldo para sa 2023 production ng ‘Ang Huling El Bimbo’.

Na-excite at kinabahan daw si Anthony sa rehearsal at pakiramdam niya ay first day niya sa high school.

“The last time I felt this sobrang tagal na. Parang first day high ‘pag pasukan na sa school. I’ve been preparing a lot for this, nag-gym ako ulit para kondis¬yon katawan ko para sa dance and music rehearsals,” sey ni Anthony.

First time raw sumabak ni Anthony sa isang stage musical at mabuti na lang daw at hasa siya sa pag-perform sa entablado.

“Sa teatro, isang buong show na worth more than 2 hours of acting, singing, and dancing ang need mo i-memorize wholeheartedly to the point na magiging muscle memory mo na lahat ng scenes mo kasi ilang beses mo ito need i-perform nang live, walang take one or take two, laban na agad. Kung ano na ‘yung nai-perform mo, ‘yun na ‘yon, wala nang bawian.”

Beyoncé binihisan ng Pinoy fashion designer

Biggest achievement ng Dubai-based designer na si Ryan Pacioles ang magawan niya ng bonggang gown ang nag-iisang Beyoncé Knowles.

Si Ryan ang creative director ng Atelier Zuhra at sila ang nagbuo ng bright yellow feathered dress ni Beyoncé na sinuot nito noong mag-perform sa private party ng Atlantis The Royal Resort in Dubai noong January.

Kuwento ni Ryan, “Our team carefully thought of how we can make it based on the references they sent. We presented a few designs, and they approved the yellow gown.”

Hindi naman daw inaasahan ni Ryan na masusuot ang ginawa nilang gown dahil mara¬ming pagpipilian na isusuot si Beyoncé sa gabing iyon. Nag-viral sa social media ang pagsuot ni Beyoncé ng gown niya.

“Ang Queen B lang ang makakaalam kung anong pipiliin niyang suotin. So, expect the unexpected talaga. Then, lumabas na sa mga influencer na may mga kuha pala sila. Alam mo ‘yung you can’t believe? Nakaka-overwhelm ang feeling.”

Nice!