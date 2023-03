Pinuri ng kababaihan: Maine trending, sinita inang pinasa obligasyon sa anak

Isa nga si Maine Mendoza sa pinarangalan, pinuri ng mga kapwa niya kababaihan, dahil sa pagiging matapang, o very vocal sa kanyang mga opinion.

Trending nga ang chika ni Maine tungkol sa kapwa babae, na isa ngang ina, na isa sa choices sa ‘Bawal Judgmental’ ng ‘Eat Bulaga’. May mensahe kasi ang naturang nanay sa kanyang anak na pitong taon pa lang.

“Sana mag-aral kang mabuti, dahil alam kong ikaw ang makakaahon sa atin sa kahirapan. Ikaw ang pursigido para gumanda ang buhay natin. At saka, bata ka pa, may pangarap ka na talaga,” sabi ng naturang ina.

Ang dating kasi, parang pinasa nga ng naturang nanay ang responsibilidad, obligas¬yon sa anak niya na super bata pa.

Kaya hirit ni Maine, “At saka bata ka pa (nanay), para palakihin, o pagandahin ang inyong buhay.”

Hirit ni Ryan Agoncillo sa naturang nanay, “Tuparin mo ang pangarap mo, para sa mga anak mo rin ‘yan.”

At dito nga humirit pa si Maine na, “At saka bata pa si (name ng bata), at huwag nating ipasa sa kanya ang obligasyon, ‘yung res-ponsibilidad! Marami ka pang magagawa.”

Well, 7-years old pa nga lang kasi ang bata na sinasabihan ng ina na magsumikap, para makaahon sila sa kahirapan, kaya nakakaloka, ‘di ba?

Kaya ang chika ng mga faney, “Si Maine ang natatanging babae na sobra kong hinaha¬ngaan, kakaiba at kaha¬nga-hanga ang karakter niya. Tahimik ngunit sasabihin kung ano ang tama. Pilit binabagsak pero lalong tumataas.”

“We need more celebs na tulad ni Maine. Sana lang na-gets noong nanay ang punto ni Maine.”

Well…

David nabitin sa yakapan kay Barbie

Wow, kung si David Licauco pala ang masusunod, mas gusto niya na ang maging ending ng kuwento ng FiLay (Fidel at Klay) sa ‘Maria Clara at Ibarra’ ay magtagpo sila sa ibang pa¬nahon.

Sa ending nga raw kasi, parang nabitin siya, na ni hindi sila nagyakapan, o nag-usap man lang.

“Parang ‘yung ganu’ng klaseng ending, parang open ending siya, na maybe we could do another one.

“But I think, as a fan, ako kasi fan din ako ng sarili kong love team na FiLay, siguro mas gusto ko sana na makalabas ako ng real world, and that would be fun to watch, and fun to act. Kasi, parang ang cute na someone from the olden times, nakalabas nagsi-cellphone, parang ang cute. I was looking forward to that,” sabi ni David.

Well, mahaba-haba pa nga ang pagsasamahan nina Barbie Forteza at David, dahil magkasama sila sa ‘Lady And Luke’ ng ‘Daig Kayo ng Lola Ko’ na magsisimula na sa Linggo sa GMA-7.