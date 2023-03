Pero naba-bash pa rin: Dennis may paandar sa birthday ni Julia

May Instagram post na naman si Dennis Padilla. Gumawa siya ng card para sa kanyang anak na si Julia Barretto na ika-26th birthday nito today (March 10).

Ang message niya bilang birthday greetings sa anak sa ginawa niyang personalized card na may picture nilang mag-ama, “Dearest Juy, Happy 26th B-day! Praying for more blessings! Hoping to see you soon! I love you! Papa.”

‘Yun nga lang, ‘di tayo sure kung ikinaka-touch nga ba ni Julia o ng mga kapatid nito ang mga ganitong post ni Dennis o katulad ng comment ng ilang mga netizen na bakit hindi na lang daw i-private message ang mga ito instead na naka-post publicly sa social media.

“Kung pm mo na lang yan direct kay Julia para pag di cya mag reply di cya ma bash.”

Pero ang ibang comment naman na nababasa namin sa IG post ni Dennis, naiiyak daw sa message ng aktor at sinabihan din ito na huwag mapagod mahalin ang mga anak.

Sa kasalukuyan, nasa Paris sina Julia at Gerald Anderson.

Ivana kita ang red panty

Kahit na sanay na naman ang mga netizen sa mga pa-panty, pa-bikini, pa-two-piece o kahit sa pa-walang bra ni Ivana Alawi dahil doon na siya nakilala, surprisingly, may mga netizen na nagre-react pa rin pala sa mga ganitong post niya.

Ang caption ni Ivana sa latest post niya, “Tshirt kinda day.”

Pero, kapag tiningnan mo ang post na ‘yon, hindi ang t-shirt ang maha-highlight kung hindi ang kanyang red underwear o red panty.

Si Enchong Dee nga ay nag-comment kay Ivana na, “Huuuuy”

‘Yung iba naman, “Bebe naman sabi magshort ka eh, di nakakatuwa.”