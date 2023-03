Pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan ng mga Pilipino ngayong Fire Prevention Month

Magandang balita sa ating mga kababayan — 156 na ang Malasakit Centers sa buong Pilipinas! Patuloy na lumalawak ang Malasakit Centers program sa bansa limang taon matapos nating umpisahan ito, at higit pitong milyong Pilipino na ang nakakabenepisyo rito ayon sa tala ng Department of Health.

Nitong Lunes, dumalo ako sa launching ng ika-156 na Malasakit Center sa bansa na matatagpuan sa Ospital ng Lungsod ng San Jose del Monte (OLSJDM) sa Bulacan. Sa araw ring iyon ay may mga personal na nagpasalamat sa amin dahil natulungan sila ng programa. Gaya na lang ni Tatay Eduardo Enriquez ng Brgy. Sta Cruz kung saan ilang buwan na silang pabalik-balik sa ospital ng pamangkin niya na may pneumonia. Lumuwag daw ang dibdib ni Tatay Ed nang hindi na niya kailangang puntahan isa-isa ang mga ahensya ng gobyerno sa Maynila dahil pwede na silang maka-avail ng medical assistance sa loob ng Malasakit Center sa OLSJDM. Si Aling Marivic Andicoy naman ng Brgy. Bagong Bulay 3 ay napagkalooban din ng tulong ng Malasakit Center dahil wala raw silang binayaran sa hospital bill ng kanyang asawa na may diabetes.

Sa ngayon, mayroon nang 14 na Malasakit Centers sa Central Luzon, kasama na ang bagong bukas sa San Jose del Monte City. Sa pagkakaroon ng Malasakit Centers, naging mas mabilis na ang proseso ng pag-avail ng mga Pilipino ng tulong medikal mula sa gobyerno.

Patunay na tagumpay ang Malasakit Centers sa mga bagay na maaari nating makamit kung tayo sa gobyerno ay nagtutulungan para maitaguyod ang kapakanan ng ating mga kababayan.

Sa pagbisita ko sa San Jose Del Monte, nagbigay rin tayo ng tulong sa mga mahihirap na residente roon at nag-inspeksyon rin tayo ng bago nilang Convention Center na sinuportahan nating itayo noong nakaraang administrasyon ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa pagsisikap din ng mga lokal na opisyal ng siyudad. Magkakaroon din ng ‘The Rising City Hotel’ sa lugar kasama ang iba pang imprastrakturang ating sinuportahang maitaguyod doon.

Tiwala ako na napakaraming Pilipino ang makikinabang sa mga proyektong ito. Kaya naman sana ay mas marami pang imprastraktura na kagaya nito ang mapatayo sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Ako naman ay patuloy na susuporta sa ganitong mga inisyatiba sa abot ng aking makakaya upang mabigyan ng mas maginhawa at komportableng buhay ang lahat.

Samantala, patuloy pa rin ako at ang aking opisina sa pagbisita sa iba’t ibang bahagi ng bansa upang mamahagi ng tulong sa ating mga kababayan.

Noong March 3, dumalo ako sa groundbreaking ceremony para sa isang Super Health Center sa Pangantucan, Bukidnon at nagdala ang aking opisina ng tulong sa mga nangangailangan sa naturang bayan. Pagkatapos ay namahagi kami ng tulong sa mga biktima ng baha sa Barangay Ilang sa Davao City. Nagkaroon din ng groundbreaking ceremony para sa Super Health Center at Surgery Complex Building ng Zamboanga del Norte Medical Center sa Dipolog City noong araw na iyon.

Noong Sabado naman, namahagi rin ng tulong ang aking opisina sa mga kababayan natin sa Plaridel, Bulacan at sa Limay, Bataan.

Pumunta naman ako sa San Pedro City, Laguna noong Martes para sa inspeksyon ng Super Health Center at nagdala rin ng tulong sa mga residente roon. Samantala, sa araw ring iyon ay naghatid ng tulong ang aking outreach team sa mga mahihirap nating kababayan sa Floridablanca, Pampanga, at mga nasunugan sa Caloocan City.

Sa pagbisita ko sa San Pedro City, Laguna ay nakilala ko si Maria Lualhati Argana na personal na nagpasalamat sa akin dahil natulungan siya ng Malasakit Center sa Philippine Heart Center. Gayundin si Nanay Lourdes Vitos na nagpasalamat dahil nakabawas sa hospital bill ng kanyang pinsan na si Victorino Mendoza, Jr. ang tulong ng programa nang maospital ito sa Philippine General Hospital dahil sa COVID-19.

Bagama’t nakakatanggal ng pagod na malamang nakatulong tayo sa ating mga kababayan, lagi kong paalala sa taumbayan na aming pinagseserbisyuhan na hindi nila kailangang magpasalamat sa amin. Ginagawa lang po namin ang aming tungkulin. Kami ang nagpapasalamat sa inyo dahil binigyan ninyo kami ng pagkakataon na makapaglingkod sa inyo.

Samantala, sa panahon ngayon, hindi natin maipagkakaila na ang sunog ay isa sa mga pangunahing sakuna na kinakailangan nating paghandaan. Partikular sa buwan ng Marso na itinuturing nating Fire Prevention Month, napapadalas ang mga insidente ng sunog dahil ito ang pinakamainit na buwan sa bansa.

Kaya kahapon ay bumisita ako sa Brgy. Tatalon, Quezon City at personal na namahagi ng tulong sa mga pamilyang nasunugan doon. Sikapin nating lahat na maging mapagmatyag upang maiwasan ang sunog dahil sa bawat bahay na nasusunog, damay ang kapitbahay.

Palagi kong paalala sa kanila, ang importante, buhay tayo. Ang damit, nalalabhan natin. Ang gamit ay nabibili natin, ang pera ay kikitain natin. Pero ang perang kikitain ay hindi nabibili ang buhay. A lost life is a lost life forever. Ang importante ay buhay tayo at mag-ingat tayo parati.

Upang mapaigting ang paglaban natin sa mga insidente ng sunog, nais kong ibahagi na isinulong natin noong administrasyon ni dating pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11589 o ang BFP Modernization Act of 2021 na aking inakda at nag-co-sponsor sa Senado. Layunin nito na mapalakas ang kakayahan ng ating mga bumbero sa pagtugon sa mga insidente ng sunog.

Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga modernong fire equipment, dagdag na mga tauhan, specialized training sa mga bumbero at pagkakaroon ng mga regular information drive, maipapakita natin ang ating pagkalinga sa kaligtasan ng bawat isa.

Kaya naman po mahalaga na tayo ay magkaisa upang maprotektahan ang ating mga sarili at ang ating kapwa. Dahil sa huli, wala nang mas hihigit pa sa halaga ng ating mga buhay.