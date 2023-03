Nadulas sa basang sahig! Kevin Durant napurnada pasiklab sa Phoenix fans

NA-DELAY ang pinakahihintay ng Suns fans na home debut ni Kevin Durant.

Naka-iskedyul ang unang laro sana ni KD sa Footprint Center sa Phoenix nitong Miyerkoles laban sa dating team na Oklahoma City.

Habang nagwa-warmup bago ang tipoff, nadulas si Durant sa basang bahagi ng court. Maayos naman siyang nakatayo at nakalakad na hindi iika-ika.

Hindi na sumugal ang Suns, makalipas ang ilang minuto ay ini-scratch ang kanilang superstar para sa match, may left ankle injury daw.

Walang KD, nagpamalas ng scoring clinic ang Suns sa pangunguna ni Devin Booker para ibaon ang Thunder 132-101.

Umiskor ng 44 si Booker, 30 sa first half. May 24 markers si Terrnece Ross, 18 points at 9 assists kay Chris Paul.

Mula sa floor ay 17 of 23 si Booker, pareho sila ni Ross na 6 for 10 sa 3s at 4 for 5 si Paul.

Tanging ang 23 ni Lindy Waters ang nag-ingay sa Thunder. (Vladi Eduarte)