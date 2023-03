MT Princess Empress balak kasuhan ng Pola

Pag-uusapan ng mga opisyal sa Oriental Mindoro kung kakasuhan ang may-ari ng Mt Princess Empress dahil sa kawalan ng maayos na pakikipag-usap kaugnay sa epekto ng oil spill sa kanilang mga baybayin.

Ayon kay Pola Mayor Jennifer Cruz, ito ay dahil nakukulangan sila sa aksyon ng may-ari ng oil tanker gayung emergency na at kailangang pumunta ng mga ito sa kanilang lugar para makipag-usap.

“Hindi yung papatayan nila ng telepono or hindi talaga sila magre-reply doon sa mga tao na inutusan natin para makipag-usap sa kanila,” dagdag ni Cruz.

Idinagdag ng alkalde na dapat harapin ng mga ito ang kanilang kapabayaan at maglatag ng mga maaari nilang itulong sa kanilang lalawigan.

Samantala, nagpasalamat naman si Cruz sa tulong ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa paglilinis sa oil spill at Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa mga ipinamahaging food pack sa mga apektadong residente.