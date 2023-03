Mga anak ni Paolo kay Lian suwerte sa karelasyon ng nanay

Teenager na ang panganay na anak nina Lian Paz at Paolo Contis na si Xonia. Ang ikalawang anak naman nila na si Xalene ay 12 years old na. Magkasabay ang birthday nila, March 7, at isang taon lang ang pagitan.

Nag-post si Lian ng emotional message sa kanyang dalawang dalaginding na parehong beauty and brains. Pero mas tumatak sa amin ang sweetness at thoughtfulness ni John Cabahug na partner ni Lian at sa Cebu na sila naka-base.

Kahit hindi tunay na anak ni John sina Xonia at Xalene, hindi mo ito mararamdaman dahil mas mapi-feel mo kung gaano niya kamahal ang dalawang anak ni Lian, na literally ay lumaki na sa kanya at siya na rin talaga ang nag-provide ng mga pa¬ngangailangan.

Pinost ni Lian sa kanyang Instagram story ang pagsu-surprise ni John kina Xonia at Xalene. Sinalubong ni John si Xalene sa paglabas ng school at binigyan ng malaking stuffed toy. Si Xonia, dahil 13 na, sinurpresa naman niya ng bouquet of roses.

May caption si Lian na, “First flowers ever bago may ibang makapagbigay.”

Si John naman, may Instagram post at greetings sa dalawa na, “Happy Birthday mga anak! Thank you for loving daddy! I will forever try my very best to take care both of you. Always kayo good girls ha. Love you!”

Pinupuri naman ng mga netizen si John sa pagmamahal at pag-aalaga nito at pagiging ‘ama’ nga sa dalawang anak ni Lian. (Rose Garcia)