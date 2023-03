LA Tenorio inoperahan lumalalang sports hernia

KAHIT ang Iron Man, kailangan ding maglangis ng mga pumapalyang piyesa. Kaya si LA Tenorio, nagpasya na ipaopera na ang lumalang sports hernia na nakuha pa sa finals ng PBA Commissioner’s Cup.

Martes sumalang sa surgery ang Tinyente ng Ginebra, wala na sa sidelines sa 109-104 win ng team kontra Terrafirma sa Ynares Center-Antipolo noong Miyerkoles. “He had surgery I think yesterday, and he’ll be in the hospital for the next few days,” balita ni coach Tim Cone.

Mula apat hanggang anim na linggo ang recovery period, posibleng out na si Tenorio sa nalalabi pang kampanya ng Gins sa pagdepensa sa korona ng Governors Cup.

Walang palya sa laro sa loob ng 17 years si Tenorio, 38. League record ang kanyang 744 straight games – bago napilitang gumarahe sa huling apat na laro ng Ginebra. (Vladi Eduarte)