Kisses nagbabalik showbiz

Kumpirmado na nga ang pagbabalik ni Kisses Delavin sa showbiz at trending agad ang ‘WELCOME BACK KISSES’ dito sa Pilipinas at worldwide.

Nabuhay ang dugo ng mga Kissable (tawag sa mga fan niya) nang makita nila si Kisses sa dalawang litratong pinost ni Mickey Ferriols sa Instagram account nito kung saan ay binanggit sa caption na nasa set sila ng pelikulang ginagawa nila ngayon.

“Birthday surprise on the set of a new film. Super happy to have spent the salubong with my lovely co-actors and the whole team of Gutierez Celebrities & Media Production”, sey niya sa kanyang caption.

Ang taray ng Gutierez Celebrities & Media Production dahil sila lang ang nagpabalik kay Kisses sa limelight na huling napanood bilang isa sa Top 10 candidates sa Miss Universe Philippines 2021. (Byx Almacen)