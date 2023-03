Karera Tips Ni JP Gonzales

Marso 10, 2023/Biyernes / Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 4 Luke Skywalker, 6 Isla Puting Bato, 5 Hook On D Run, 7 American Dream

R02 – 6 Buena Bell/Rocking Bell, 5 Tenacity, 9 Awesome Talker, 4 Katherine

R03 – 6 Jambo, 4 Amelia, 1 Greater Good, 2 Sexy Love

R04 – 6 My Jopay, 8 Trusson, 7 KaBoom, 3 Critical Moments

R05 – 6 Mooney Money Man, 9 Maki Boi, 8 Lucky Julliane, 2 You Never Know

R06 – 7 Rain Rain Go Away, 5 Stripes Of Pink, 3 GethsemanesMiracle, 1 Super Easy

R07 – 8 Maaasahan, 10 Jubilum, 12 Gentle Giant, 4 Del Monte

R08 – 6 Smiling Lady, 7 Galloping Ghost, 4 Kingwash Tipid Ah, 2 Achi Holly

Solo Pick: Jambo, Rain Rain Go Away

Longshot: My Jopay