Kai Sotto nagpasiklab kahit bigo ang koponan

AGAD nakalasap ng kabiguan si Kai Zachary Sotto sa unang paglalaro nito sa Japan B.League kahit nakapagtala ito ng kabuuang 10 puntos, 2 rebounds at 3 blocks.

Ang debut ni Kai Sotto para sa Hiroshima Dragonflies ay agad nabahiran nang matamo ang 86-78 kabiguan sa Ryukyu Golden Kings kung saan ang kapwa nito Pinoy na si Carl Tamayo na kabilang sa Okinawa Arena ay hindi naman nakitaan ng aksiyon nitong Miyerkoles, Marso 8.

Pasiklab agad ang 7-foot-3 na si Sotto, na magmula sa dalawang taong pagtakbo kasama ang Adelaide 36ers sa National Basketball League sa Australia, na gumawa ng kanyang marka sa Land of the Rising Sun nang magtapos ng 10 puntos sa isang mahusay na 4-of-7 shooting, 2 rebounds, 1 steal, at isang game-high na 3 blocks.

Sa isang kapana-panabik na sagupaan sa pagitan ng dalawang dating magkaribal sa high school, si Tamayo, sa kasamaang-palad, ay hindi nasali sa buong patimpalak sa kabila ng kanyang debut sa isang uniporme ng Golden Kings sa katatapos na East Asia Super League Champions Week.

Sinakyan ni Ryukyu ang mainit na mga kamay ng point guard nitong si Ryuichi Kishimoto, na nagsalpak ng anim sa kanyang siyam na pagtatangka mula sa long distance para matapos na may game-high na 20 puntos. (Lito Oredo)