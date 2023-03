Kabado lumala injury! Jamie Malonzo umayaw sa PBA All-Star dakdakan

UMATRAS na si Jamie Malonzo sa dunk contest ng PBA All-Star Weekend sa Passi City, Iloilo.

Patok ang high flying wingman ng Ginebra sa side event ng extravaganza, pero ipapahinga na raw muna ang shoulder injury na nagpapabagal sa kanya.

“All these games, I had been playing a lot of stuff,” anang 26-anyos na Fil-Am. “So I just decided to take this one easy.”

Sina Tyrus Hill ng Blackwater, David Murrell ng Converge, Brandon Ganuelas-Rosser ng NLEX at Chris Lalata ng Phoenix na lang ang magpapasiklaban ng aerial acrobats.

Lalaro pa rin si Malonzo sa All-Star Game, kasama siya sa Team Japeth na haharap sa Team Scottie.

“I will show the dunks I got,” paniniguro niya. “I’ll give you what I got (in the Game).” (Vladi Eduarte)