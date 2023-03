Higit 2M Pinoy tambay noong Enero

Higit sa dalawang milyong Pilipino ang walang trabaho noong Enero, ayon sa Philippine Statistic Authority (PSA).

Mula 4.3% noong Disyembre, umakyat sa 4.8% ang unemployment rate noong Enero, katumbas ng 2.37 milyong Pilipino.

Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, ‘seasonality’ o may kaugnayan sa panahon ang dahilan sa pag-akyat ng unemployment rate nitong Enero. Marami kasing trabaho sa wholesale at retail trade at marami ring nagpapa-spa kapag parating ang Pasko.

Sabi ni Mapa, 375,000 ang nawalan ng trabaho sa wholesale at retail trade kasama na ang repair of motor vehicles noong Enero at 255,000 naman ang nawalan ng trabaho sa othe¬r personal care service at admin and support activities.

Aniya, nasa 77.1 milyon ang dami ng mga Pinoy na edad 15 anyos pataas o ang mga nasa edad na para magtrabaho. Ang tinatawag na labor force participation rate o ang dami ng mga nagtratrabaho at naghahanap ng trabaho ay nasa 64.5%.

“Bumalik na sa pre-pandemic level¬s ang labor force participation rate,” sabi ni Mapa. (Eileen Mencias)