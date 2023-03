Expired COVID bakuna sisipa sa 50M

Maaring umabot sa 50 milyong dose ng COVID-19 vaccine ang masayang sa katapusan ng Marso, ayon kay Department of Health officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

“I confirm that this would be the amount if we already include those to expire until the end of March of this year,” sagot ni Vergeire sa tanong ni Senador Francis Tolentino, chair ng Senate blue ribbon committee.

Sabi pa ng opisyal, dadami ang ma-e-expire na COVID-19 vaccine dahil marami pa ring ayaw magpabakuna nito.

Gayunpaman, sinabi ni Vergeire na pinaiigting pa rin nila ang vaccine coverage para sa mga hindi pa nababakunahan laban sa virus na ito.

“We are doing all things possible now so that we can intervene and be able to ramp up again the vaccination,” ani Vergeire.

Sa datos ng gobyerno, 73.8 milyon na ang nabakunahan habang 21.5 milyon naman ang mayroong booster shot. (Dindo Matining)