Daniel inalok sarili kay Coco

Aliw ang video ni MJ Felipe ng Kapamilya Channel, na habang ini-interview niya sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla bilang mga top taxpayer ng bansa, ayon sa Bureau of Internal Revenue, biglang dumaan si Coco Martin.

At siyempre, hindi sinayang ni MJ ang pagkakataon, at agad-agad ay kinunan niya ng picture, video ang tatlo. Aba, magandang pagkakataon nga naman ‘yon, na tatlong pinakasikat na artista ng ABS-CBN ang mapagsama-sama sa isang frame.

Pero, ang mas bongga nga ay ang narinig ni MJ na bulong ni Daniel kay Coco na, “Kung kailangan mo ako, ha!”

Oh, bongga, ‘di ba? Imagine, si Daniel pa ang naghangad na makatrabaho si Coco, ‘di ba?

“Hindi, wala ‘yon!” sabi ni Coco.

Sa interview ni MJ kay Daniel, ayaw munang umamin ng aktor.

“Wala pa, wala pa. Sabi lang namin, kailangan namin ang isa’t isa,” chika pa ni Daniel.

Pero sa diretsong tanong kay Daniel kung game siya sa ‘collab’ kay Coco?

“Oo naman, why not? Basta may magandang ano, wala namang problema. Coco is a good guy, magkaibigan naman kami. At hindi pa kami nagkakaroon ng pagkakataon na magkatrabaho, so ‘pag may magandang mga letra na maibibigay sa amin, why not?” sabi lang ni Daniel.

Aba, bonggang-bongga ‘yon ‘pag nagkataon, ha! (Dondon Sermino)