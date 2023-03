Claudine sinasabong kay Gretchen

Pinupulutan ngayon ng mga Marites sa Twitter ang isang kuwento tungkol sa aktres na sinasabing naghihimutok dahil hindi ito naimbitahan sa kasal ng pamangkin.

Pero hindi raw puwedeng tuma¬lak sa social media si aktres dahil bukod sa malaking utang na loob sa kanyang kapatid na nanay ng bride, malaki na rin daw ang pagkakautang niya sa kanyang ate.

Nagsimula ang blind item sa tweet ni @ALTStarmagic, “Imbiyerna pala ‘yung ang aktres sa hindi pag-imbita sa kanya ng kanyang ate sa wedding ng kanyang niece.

“Hindi naman siya makapag-rant dahil marami siyang utang kay sisterette.”

Pahulaan ang mga comment kung sino-sinong personalidad ang bida sa kuwento, at lumabas ang mga panga¬lan ng magkakapatid na Claudine at Marjorie Barretto, sa tinutukoy na aktres.

Sabi pa sa ibang mga reaksyon, siguradong maghihimutok sa kanyang social media si Claudine.

Ang isa naman ay ‘patas’ lang daw sila ng ate niya dahil hindi naman imbitado ang huli sa kanyang kasal noon.

Galit na dumepensa naman ang ilang panatiko ni Claudine at kinuyog ang nag-tweet.

Sinusulat ang item na ito, walang paramdam sa kanyang social media si Claudine kaugnay sa kasal ni Dominique na anak ng kanyang ate na si Gretchen Barretto.

Nakakaloka lang na pilit na namang pinag-aaway sina Claudine at Gretchen!

Kinakasa Dolly vs Liza

Matapos isabong kay Kathryn Bernardo, sa international award-winning Pinay actress na si Dolly de Leon naman ibinabangga si Liza Soberano.

Nakaisip na intrigahin ng ilang mga netizen sina Dolly at Liza nang ibahagi sa tweet ng @phtvandfilmupd ang Instagram story ng una na nagpapakita sa pagpasok niya sa malawak na compound ng isang malaki at kilalang film studio sa Amerika.

Sa caption, “Dolly de Leon is in a major film studio lot in the United States via her Instagram story.”

Mapapanood na lulan ng isang vehicle si Dolly at kinukunan niya ang lahat ng kanyang dinadaanan at nakikita sa paligid.

Isa ito sa mga resibo sa wagas at totoong karera ni Dolly sa Hollywood.

Meron din namang film project si Liza sa isang film company sa Hollywood, pero wala pa itong ipinapakitang clips o pinoposte na mga shooting niya.

Kaya naman ang patutsada ng mga imbiyerna sa kanya gaya ni @phoenixtian, “Buti pa si Dolly may hope sa Hollywood.”

Hirit namang bakbak ni @libsrasp kay Liza, “Hope Soberano could never reach that #Ingrata.”

Kung matatandaan, inalmahan ng mga netizen ang mga ibinulgar ni Liza sa hindi niya nagustuhang pamamalakad sa kanyang karera noong nasa poder pa siya ng ABS-CBN at kay Ogie Diaz.

Sa piniling reinvention ng kanyang karera, nagbigay ito ng isa pang pangalan, ang Hope Soberano.