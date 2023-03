CJ McCollum, Pelicans tinuka Dallas Mavericks

MAGKASUNOD nag-exit sa laro ang top player ng New Orleans at Dallas, nag-take charge sa dulo si CJ McCollum para ihatid ang Pelicans sa 113-106 panalo kontra nitong Miyerkoles.

Lumabas sa dulo ng second quarter si Pelicans forward Brandon Ingram (sprained right ankle) na may 12 points. Bukana ng third, si Mavericks star guard Luka Doncic (strained left thigh) matapos umiskor ng 15.

Nilista ni McCollum sa fourth ang 13 sa kanyang 32 points nang mula sa 19-point down ay manindak ang Mavs sa 97-94.

Nagkasa ng 12-0 run ang Dallas mula 3 ni Davis Bertans, 4-point play ni Kyrie Irving at and-1 ni Christian Wood bago tinapos ng drive ni Irving.

Pinigil ni McCollum ang run sa 14-foot jumper at 3, dinagdagan niya ng dalawa pa mula downtown at isang pabandang floater 110-103 Pelicans.

Umayuda ng 16 points si Trey Murphy, may tig-14 sina Herb Jones at Jaxson Hayes sa New Orleans.

Giniyahan ng 27 markers ni Irving at 17 ni Tim Hardaway Jr. ang Mavs. (Vladi Eduarte)