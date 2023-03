Borongan City, Samar tinamaan ng HFMD

Ikinaalarma ng mga lokal na opisyal sa Borongan City, Samar ang pagsirit ng kaso ng hand, foof, and mouth disease (HFMD) dito matapos itong umabot sa 105 simula noong Enero hanggang nitong Marso 8.

Ayon kay Dr. Kelly Cainday, hepe ng City Epidemiology and Surveillance Unit ng City Health Office, mas mataas ito kumpara sa limang kaso na naitala sa parehong panahon noong 2022.

Karamihan aniya sa mga biktima ay mga batang lalaki mula sa ibat-ibang barangay.

Naiulat ang pagkalat ng HFMD ngayong taon sa Barangay Campesao.

Kabilang sa mga sintomas ng nasabing sakit ay lagnat, walang gana sa pagkain, pagka-iritable sa hanay ng mga sanggol at bata, pulang rashes na walang pangangati, paltos sa palad, talampakan at puwit, masakit at mapulang paltos sa dila at gilagid, masakit na lalamunan at masamang pakiramdam.

(Ronilo Dagos)