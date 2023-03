BEST Center Clinic aarangkada sa QC

PAGKAKATAON ng mga tsikiting na mahubog ang kanilang talento at makamit ang kanilang pangarap dahil magsasagawa ang award-winning BEST Center ng dalawang clinic sa Quezon City ngayong buwan.

Mga edad limang taong gulang pataas ang masisilayan sa Ateneo covered courts sa Katipunan na magsisimula sa Marso 18 tuwing Sabado.

Mula sa Preparatory Level na estudyante na lima hanggang walong taong gulang at Levels 1, 2 at 3 para sa 9 years old and above.

Magsisimula ang klase sa alas-8 hanggang 11 ng umaga.

Kasama ang volleyball clinics na isasagawa sa Levels 1, 2, at 3 sa parehong petsa.

Samantala, mula Marso 18 hanggang Mayo 13 naman ang 3rd Fitness Lab na gagawin sa No. 12 Scout Lazcano tuwing Sabado ang basketball classes para sa mga estudyante sa Preparatory Level (5 to 8 years old), at sa Levels 1 at 2 para sa 9 years and above. (Elech Dawa)