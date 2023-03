Belle hindi kinaiinisan ng mga katrabaho

Bongga ang rebelasyon ni Direk Lauren Dyogi tungkol kay Belle Mariano na wala raw siyang naririnig na nagiging sakit na ito ng ulo ng mga katrabaho.

“I’m going to commend you for being a professional, being such a darling on the set. Wala akong naririnig na problema tungkol kay Belle. Wala talaga!”

‘Yan ang harapang sinabi ni Direk Lauren kay Belle nang makausap sila ng harapan para sa ‘Tatak Star Magic: Celebrity Conversations’.

“I’m very grateful to God na marunong ka mag-alaga sa opportunities mo ngayon. I’m very happy na Belle Mariano still continously wanting to excel, wanting to be a better actor and definitely to be a good person,” dagdag pa ni Direk Lauren

Rebelasyon naman ni Belle, nasubok ang kanyang pasensya sa sampung taon niya sa showbiz, na nagsimula sa mga audition sa mga commercial, hanggang sa maging isa na siyang big star ngayon.

“Dito siguro na-test ‘yung patience ko, but it was a good journey for me. Honestly sa 10 years po na nandito ako, parang ang dami ring maliliit na natutunan but all in all, patience po talaga, you have your own time to bloom. You know, just trust God, trust the management. You just really have your own time,” sey ni Belle.

Nabanggit din ni Belle kay Direk Lauren na bet niya magkaroon ng acting award at gumanap ng bida-kontrabida na character.

Masuwerte ang Star Magic na mayroon silang Belle Mariano na maliban sa maganda, mabait, at professional katrabaho ay hindi humihintong mas gali¬ngan pa ang kanyang talento. I’m sure, tuwang-tuwa ang mga DonBelle fan na tama sila ng artistang iniidolo dahil na rin sa mga pahayag ni Direk Lauren. Pak!

Next Global Idols sa ‘Pinas manggagaling

Mukhang tama nga ang sinabi ng Korean director ng ‘Dream Maker’ na si Lee Eung-gu na sa Pilipinas manggagaling ang next global idols kaya naman sunod-sunod na ang mga pa-audition ng mga Korean dito sa Manila.

Una na riyan ang naganap na Manila audition noong 2021 para sa K-pop idol girl group na Lapillus kung saan si Chanty o Chantal Videla ang napili.

Last year naman ay nag-produce sa ating bansa ang Korean agency na MLD Entertainment kasama ang ABS-CBN, at Kamp Korea ng isang survival show para bumuo ng isang K-Pop idol boy group na may 7 members at ito nga ang ‘Dream Maker’. Sa nasabing program nabuo ang grupong HORI7ON na naka-set mag-debut sa South Korea sa June.

Ngayong summer naman, ang kilalang agency na YG Entertaiment ang susunod na magkakaroon ng audition dito sa atin.

Ayon sa kanilang post sa Facebook, puwedeng mag-audition online or on-site. Para sa mga sasali sa online, ang pre-audition period ay nagsisimula noong March 7 at magtatapos sa April 9. Ang on-site audition naman ay magaganap sa April 16 kung saan kailangan mo mag-sign up sa venue bago mag 2:00pm sa araw na ‘yon.

Kaya kung ikaw ay marunong kumanta, sumayaw, mag-rap, at maganda or guwapo at ipinanganak mula sa taong 2004 hanggang 2012 ay sumali ka na at baka ikaw na ang next K-Pop idol, ‘noh?!

Bonggels!