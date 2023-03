Alex Eala, pakner pinulbos Slovakians

ABANTE sina 2022 US Open Junior singles champion Alexandra “Alex” Eala at partner nitong si Justina Mikulskyte ng Lithuania sa ikalawang round ng doubles matapos biguin ang nakatapat na host na sina Ela Platenikova at Nina Vargova ng Slovakia sa 2nd Empire Women’s Indoor 2023 sa Trnava, Slovakia.

Dinomina nina Eala at Mikulskyte ang nakasagupa na mga home bet sa pagbibigay lamang nito ng isang game para sa paghugot ng matinding 6-1, 6-0, panalo at umusad sa quarterfinals ng $60,000 na torneo.

Sunod na makakasagupa nina Eala at Mikulskyte ang seeded no. 4 na na sina Vivian Heisen at Julia Lohoff ng Germany.

Una nang pinataob pagkatapos ng isang buwang pahinga sa aksiyon ni Eala sa singles event ang ikaanim na seed na si Leyre Romero Gormaz ng Spain sa isang 6-0, 6-1 panalo sa hard court ng TC Empire.

Makakasagupa ngayon ng 17-anyos na si Eala ang kapwa unseeded rival na si Sonay Kartal ng Great Britain para sa silya sa quarterfinals. (Lito Oredo)