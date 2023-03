Utak sa Degamo ambus nabidyuhan: Malapit nang matimbog – Remulla

Isiniwalat ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nitong Miyerkoles na nagawa ng mga nahu­ling suspek sa pamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo na i-record ang usapan sa video ng diumano’y mastermind sa ambush.

Sinabi ni Remulla na ang video ay may “probative value” sa isinasagawang imbestigasyon sa pamamaslang kay Degamo kung saan 9 katao rin ang nadamay at napatay sa pamamaril ng armadong kalalakihan sa compound ng bahay ng gobernador sa bayan ng Pamplona noong Marso 4.

“Walang motive na sinabi pero ‘yong kausap nila was on video,” wika ng kalihim. “A live conversation happened on video with the person na tinuturo.”

“There’s a probative value. Alam ninyo naman ngayong nag-pandemic, we were all on video, we were all speaking on video,” paglalahad pa niya.

Dahil sa pahayag ng mga arestadong suspek, naniniwala si Remulla na malapit na nilang matapos ang imbestigasyon sa naturang kaso at mahuli ang mastermind.

“I only have read the preliminary statements that were done and I can say that the end is near,” ani Remulla. “Malapit na ho itong masarado except for that all the perpetrators that have not been rounded up.”

Apat na suspek ang nasa kustodiya na ng pulisya habang lima pa ang pinaghahanarap. Isang suspek ang napatay sa shootout sa mga pulis.

Nauna nang itinanggi ni Negros Oriental Rep. Arnolfo “Arnie” Teves na may kinalaman siya sa pamamaslang sa gobernador pero noong Martes ay kinasuhan ito ng 3 counts of murder dahil sa patayan sa lalawigan noong 2019.