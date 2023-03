Thea Gagate, Lady Spikers winalis Lady Red Warriors

STANDING

TEAM W L

DLSU 4 0

ADU 3 1

NU 2 1

UST 2 2

FEU 2 2

UP 1 2

ADMU 1 3

UE 0 4

Mga laro sa Sabado (PhilSports Arena, Pasig)

12 nn – FEU vs DLSU

2 pm – UP vs UST

Sa likod ng 8 attacks at 5 blocks ni Thea Gagate, madaling ginarote ng La Salle Lady Spikers ang UE Lady Warriors, 25-20, 25-21, 25-14, sa 85th UAAP 2023 women’s indoor volleyball tourney elims Miyerkoles sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.

Pagkaraan ng tatlong sunod na pamamayagpag ni super rookie Angel Canino, si Gagate ang naging werpa ng DLSU sa pagkakataong ito na ideretseo sa 4-0 ang kampo at hinaltak pabaon ang kalaban sa ilalimsa 0-4 ng eight-team league.

May mahalagang ambag na 10 points si Canino habang umiskor ng siyam si veteran si Jolina Dela Cruz. Pero naaligaga pa rin si Noel Orcullo sa unang dalawang set.

“Actually, we started slow. Masyado kaming nagkampante ‘yun nga ‘yung sinasabi ko na once na hindi mo binigyan ng respeto ang kalaban eh may chance kayong talunin,” anang Taft-based squad coach.

Ginitla naman ng FEU Lady Tamaraws (2-2) ang Ateneo Blue eagles (1-3), 25-12, 15-25, 19-25, 25-15, 18-16, at na-sweep ng Adamson Lady Falcons (3-1) ang Sto. Tomas Golden Tigresses (2-2). (Cyreel Zarate)