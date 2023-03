Smokey Mountain may reunion

Hindi napigilan na i-announce nila Jeffrey Hidalgo at Geneva Cruz na nagpaplano na sila ng isang reunion concert ng Smokey Mountain.

Sa programang ‘Magandang Buhay’, sinabi ng dalawa na gusto nilang magsama-sama uli ang grupo na binuo noon ni National Artist Ryan Cayabyab. Nagsama-sama na rin naman sila noong 2011 at nag-record ng song para sa earthquake relief fund for Japan at sunod doon ay ang online reunion event noong 2020 dahil sa pandemya.

Maraming mga netizen na nagmula sa ‘80s at ‘90s ay excited na mapanood sa isang malaking reunion concert ang Smokey Mountain. Curious naman ang mga Gen Z dahil napapakinggan lang daw sa pamamagitan ng music streaming apps ang mga song ng Smokey Mountain.

Binuo ni Maestro Ryan Cayabyab ang grupo noong 1989 at naging aktibo sila hanggang 1995. Nakagawa sila ng six albums at una nilang pinasikat ang kantang ‘Kailan’.

Ang iba pang naging hit songs ng grupo ay ‘Paraiso’, ‘Better World’, ‘Da Coconut Nut’, ‘Kahit Habang Buhay’, ‘Tayo Na’, at ‘Can This Be Love’ na nagkaroon ng cover versions sina Sarah Geronimo, Juris, Ice Seguerra at Zephanie. (Ruel Mendoza)