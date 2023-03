Shining Star Entertainment ni Lhess Ricafort may bagong pasabog

Sabi nga sa isang katagan theres always a rainbow after the rain at kung inyong matatandaan nabanggit rin sa isang pelikula ni Sharon na “sa iyong palad nakasalalay ang iyong kapalaran dahil bukas luluhod ang mga tala” (Pak! Mega Star Yarn! LOL!).

Tila lumuhod na nga ang mga tala para kay Lhess Ricafort dahil sa bagong pasabog ng Shining Star Entertainment Management. Kung inyong matatandaan naging panauhin natin si Madam Lhess sa programang ABA TRENDiNG! Na napapanood sa Abante Radyo Tabloidista FB Page.

Naibahagi nga ni niya sa atin kung paano siya nagsimula sa kaniyang napiling karera at na-ikwento rin niya ang mga pagsubok na kaniyang pinag daanan sa buhay ang “Rags to Riches” Artist Manager na si Madam Lhess ngayon ay may sarili nang kompanya.

Isang malaking achievement nga ngayong 2023 ‘di lang para kay Madam Lhess kundi maging sa Shining Star na ito ay maging isa nang opisyal na kumpanya, dati ay isang maliit na ahensiya lamang ito ngayon ay bigtime na!

Speaking of big time, kung dati ay sa bahay lamang tinatrabaho ni Madam Lhess ang lahat ng kaniyang office work ngayon ay meron na itong sariling opisina sa Bonifacion Global City sa Taguig hindi lang yan dahil meron din siyang binuksan na isa pang opisina sa probinsiya naman ng Pampanga.

Pero alam niyo ba na hindi naging madali lahat ng ito dahil dumaan sa matinding hamon si Madam Lhess, nasangkot sa iba’t-ibang isyu maraming tao ang iniwan siya sa ere.

Ngunit pinatunayan ni Madam Lhess na wala siyang kasalanan at malinis ang kaniyang konsensiya isa-isa man nawala ang kaniyang mga alaga may mga dumating naman at darating pa na sadyang ikakagulat ng mga netizen lalo na ng mga chismosa nating kapitbahay.

Tama ang inyong nabasa dahil may bonggang pasabog si Madam Lhess sa mga bago nitong artist na hindi mo aakalain na magiging parte pala nang lumalaking pamilya ng Shining Star Entertainment Management (OMG! Sino-sino kaya ito?).

Sa ngayon ay ayaw muna itong i-reveal ni Madam Lhess pero sa aming pag uusap off air na-ichika na niya sa akin kung sino ang mga ito na akin din ikina bigla (Oops! Pilitin niyo ko ichi-chika ko Charr! LOL!).

Okay fine! Dahil malakas kayo sakin sige na irereveal ko na ang isa lang naman sa mga bigtime artist na magiging parte ng shining star ay ang international artist na si Oli London (oh! Diba! Bongga!) di lang yan dahil makakaharap din natin ng personal ang iba pang bagong mukha ng Shining Star sa programang aba trending kaya naman paka tutukan yan at make sure na naka follow kayo sa aming mga social media accounts para updated ka sa mga latest chika.

Syempre ‘di lang yan i-follow niyo na rin si Madam Lhess sa kaniyang mga social media accounts @lhessricafort para sa mga bonggang pasabog at latest update at para naman sa mga aspiring artist jan na gustong maging parte ng @shiningstarentertainment_ mag message lamang sa kanilang official social media account.