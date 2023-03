Selosa kasi ang girlfriend! Ruru ‘tali’ kay Bianca

Nakaaaliw si Ruru Madrid, obvious na miss nito ang girlfriend na si Bianca Umali na hindi na umabot sa presscon ng Beautederm, kaya binitbit at itinabi niya sa kanya ang standee ng Kapuso actress habang kumakanta siya kasama ang Sparkle artists na mga ambassador din ng nasabing produkto.

Tinanong namin si Ruru kung ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ni Bianca na nagpa-convert sa Iglesia Ni Cristo na relihiyon ng Kapuso actor.

“Siguro marami rin na misconceptions ang mga tao na parang pakiramdam na ‘yung pag-convert ni Bianca sa INC just because of me, pero siguro, naging instrumento ako for her. Pero siyempre, hindi ko naman siya tinutukan ng baril na, ‘Mag-convert ka para sa akin!’

“Walang gano’n, siya po ang nagsabi sa akin na open siya sa aral ng Iglesia Ni Cristo. At no’ng sinabi niya po sa akin na gusto niyang magpa-doctrina, birthday niya po ‘yon. Kaya sobrang na-touch ako.”

At binigyang-diin din ni Ruru na hindi basta-basta nagiging kaanib ng INC.

“Hindi naman po overnight lang parang maging parte ng Iglesia, it will take months bago ka ma-convert. So, inaral niya po ‘yon. I don’t think it’s because of me kaya po niya ginawa.”

Natakot daw sila ni Bianca noong magpaalam silang dalawa sa Lola Vicky nito na magpapa-convert na nga ang kasintahan. Natakot daw sila na baka hindi ito pumayag, kaya nagulat pa sila na napaka-open din nito.

Pag-amin pa ni Ruru, “Pinag-panata ko ‘yon. Every night, pinagpi-pray ko ‘yon.”

Sa isang banda, kumpara dati na nakilala siyang babaero, nagkaka-crush man daw siya sa ibang babae, pero hanggang doon na lang.

“Si¬yempre, may mga paghanga pa rin, pero hindi ko masasabi na romantically na gusto kong maging girlfriend ang babaeng ‘yon, wala na pong gano’n siyempre,” sey niya.

Inamin ni Ruru na se¬losa si Bianca att inamin niya na may dahilan dati kaya ito nagselos.

“Kaya sabi ko nga sa kanya, lalo na no’ng binigyan niya ‘ko ng isa pang pagkakataon, na hindi ko na hahaya¬ang masayang ang tiwalang binigay niya sa akin. Ayokong makita siyang masaktan. Ayokong makita siyang umiiyak.”

Samantala, sa unang pagkakataon ay magkasama sila sa bagong teleserye ng GMA-7, in collaboration with VIU, ang ‘The Write One’.

Ysabel, Miguel ‘di pa mag-dyowa

Bukod sa ka-busy-han ni Ysabel Ortega bilang isang Sparkle artist, aba, nasa unang taon na pala siya sa law school.

Nagulat kami dahil parang mina-mani lang ni Ysabel na pagsabayin ang napakarami niyang ganap bilang artista, tapos, may ‘love life’ pa siya. May ‘Voltes V: Legacy’ at may movie rin na gagawin, ang ‘Firefly’.

Pero nagulat din kami na hindi pa pala sila official ng ka-love team na si Miguel Tanfelix. Nanliligaw stage pa rin daw ito sa kanya.

At naa-appreciate raw niya si Miguel dahil sa suporta nito sa kanya. Minsan daw ay sinasamahan siya nito kapag nag-aaral siya.

“Kunwari naka-video call kami at nag-aaral ako. Siya rin, nag-aaral din or ‘pag break-time, naglalaro rin kami pareho.”

Hindi ba distraction si Miguel, lalo na sa pag-aaral niya?

“Definitely, hindi po,” nakangiti niyang sabi. “Kasi, naiintindihan din niya ang mga pangarap ko at the same time, naiintindihan ko rin ang dreams niya. So definitely, hindi siya distraction.”

Pero ‘yun nga, sa kabila ng lahat ng ito, sey ni Ysabel na isa sa mga bagong ambassador ng Beautederm, hindi pa talaga sila official ni Miguel.

“Yes, open naman po na nililigawan niya ‘ko. Open naman po, pero ang dami pang kainin na bigas bago kami pumunta ro’n. Ang dami pang kailangang i-achieve bago po kami pumunta sa stage na ‘yon,” sey pa niya.