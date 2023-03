Rianne Malixi babantayan din sa WAAP Singapore

ISA rin si Rianne Mikhaela Malixi na paborito sa apat na araw na 5th Women’s Amateur Asia Pacific Championship na sisiklab ngayon (Huwebes) sa Singapore Island Country Club.

Kabilang siya sa apat na pambato ng ‘Pinas at kinakalinga ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.). Ang iba pa sasabak ay sina Maria Rafaela ‘Mafy’ Singson, Lois Kaye Go at reigning national stroke play champion Junia Gabasa.

Pagkasalo sa tersera sa 4th WAAP 2022, tumabla sa pang-anim ang 15-anyos sa Annika Invitational at sumalo sa pangatlo uli sa nakaraang buwang Queen Sirikit Cup.

“I think I have improved drastically the past three years. I certainly gained a lot of experience just playing tournaments,” bulalas Martes ni Malixi, na napansin na snang umosyo sa pang-23 sa 2021 WAAP Abu Dhabi nang 13 taong-gulang pa lang. (Ramil Cruz)